Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που μέχρι πρόσφατα διατηρούσε στενές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως η χώρα έχει ανάγκη από τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος. Την άποψη αυτή στήριξε επικαλούμενος τα ευρήματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Οι πολίτες μίλησαν. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που θα εκπροσωπήσει το 80% των κεντρώων (ψηφοφόρων). Και ακριβώς το 80% συμφωνεί» με αυτήν την ιδέα, υπογραμμίζει ο Μασκ σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που ξεκίνησε την Πέμπτη.

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!



And exactly 80% of people agree 😂



This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4