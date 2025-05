Το εμπορικό κέντρο Northland στο προάστιο Πρέστον, βορειοανατολικά του κέντρου της Μελβούρνης τέθηκε σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, έπειτα από ένοπλη συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν δέκα άτομα και η οποία οδήγησε έναν άνδρα στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, ενώ φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν ύποπτο να κρατά ματσέτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους και ο άνδρας που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, αλλά βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της βίαιης συμπλοκής, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση και ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

BREAKING: Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is under lockdown due to a reported knife attack. Police and emergency services are on the scene, where four people have allegedly been stabbed. The suspect is in custody. pic.twitter.com/mrUwkBrm9A