Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι έτρεξαν να βγουν από τα κτίρια. Κάποιοι μάλιστα πήδηξαν από μπαλκόνια.

Ο κόσμος έχει τρομάξει και πολλοί κοιμήθηκαν έξω στη διάρκεια της νύχτας. Ο σεισμός πέτυχε τους πολίτες στα σπίτια τους χθες το μεσημέρι, καθώς χθες ήταν αργία στην Τουρκία. «Πολλοί έφυγαν τρέχοντας από τα σπίτια τους. Κάποιοι πήδηξαν από παράθυρα και μπαλκόνια. 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν γιατί πήδηξαν από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα του σπιτιού τους. Δεν είχαμε κάποια πτώση κτιρίου», ανέφερε στο Mega από την Κωνσταντινούπολη ο Ζήσης Μούσιος.

🧵6/

More Footage: A M5.5 earthquake struck 25 km west of Bağcılar, Turkey, on April 23, 2025, at 13:02 local time. No immediate reports of damage or casualties. Felt widely in Istanbul. Tsunami risk is low.#deprem #Sismo #deprem pic.twitter.com/X7AUbA9F1n