Μια νοσηλεύτρια στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ κάνει αποκαλύψεις σχετικά με το τι μετανιώνουν περισσότερο οι άνθρωποι στις τελευταίες τους στιγμές. Η Julie McFadden, νοσοκόμα που έχει φροντίσει πάνω από 100 ασθενείς τις τελευταίες μέρες της ζωής τους, λέει ότι αυτό που ακούει δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς.

«Το κυριότερο πράγμα που λένε οι άνθρωποι, το οποίο δεν ακούω πολλούς να αναφέρουν, είναι “Μακάρι να είχα εκτιμήσει την υγεία μου”», αποκάλυψε η McFadden κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο podcast «Disruptors» του Rob Moore.

Γνωστή ως «Hospice Nurse Julie» στο κανάλι της στο YouTube, η McFadden μοιράζεται τακτικά γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία του θανάτου, από τα φυσικά σημάδια του θανάτου μέχρι τους συναισθηματικούς αγώνες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθώς πλησιάζει η ώρα τους.

