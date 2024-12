Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 50 ρωσικούς πυραύλους από τους 70 που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί σε μια «απάνθρωπη» επίθεσή της την ημέρα των Χριστουγέννων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από εκατό επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

🇺🇦President Volodymyr #Zelenskyy has said that Russian forces fired more than 70 missiles and more than 100 attack drones during a large-scale attack on Ukraine's energy infrastructure on #Christmas Day. pic.twitter.com/w6CNCqCeaT