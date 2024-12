Μέτρο και… στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια την περίοδο των Χριστουγέννων, πέρα από τα γλυκά και τα φαγητά συνιστά πλέον η επιστήμη, με έρευνα να υποστηρίζει ότι η γιορτινή μουσική μπορεί να σκοτώσει, όσο απίθανο και αν φαίνεται.

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Νότιας Κίνας (SCUT) διεξήγαγε μελέτη σε οδηγούς και σύμφωνα με τη New York Post εντοπίστηκε συσχέτιση των τροχαίων με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο γιορτινός ρυθμός και η υψηλή ένταση αποσπούν τους οδηγούς από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται περισσότερα τροχαία, με ορισμένα να έχουν άσχημη κατάληξη.

«Καθώς πλησιάζει η περίοδος των διακοπών, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πώς η μουσική επηρεάζει τις οδηγικές μας συνήθειες. Ενώ οι εορταστικές μελωδίες φέρνουν χαρά, ορισμένα τραγούδια υψηλής ενέργειας αποσπούν την προσοχή και μπορούν να επηρεάσουν την εστίασή μας στον δρόμο» είπε ο Max Coupland.

Μερικά από τα τραγούδια που κρίθηκαν ένοχα στην πρόκληση τροχαίων ήταν το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey, αλλά και το «Santa Claus Is Comin’ To Town».

Ακολουθούν τα 10 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που μπορεί να σκοτώσουν, σύμφωνα με την έρευνα: