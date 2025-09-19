Κρυμμένη στο βορειοανατολικό Νέο Μεξικό, η περιοχή Bisti/De-Na-Zin Wilderness μοιάζει βγαλμένη από άλλο πλανήτη.

Οι παράξενοι βραχώδεις σχηματισμοί της θυμίζουν έντονα την Καππαδοκία της Τουρκίας, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται η «Καππαδοκία» της Αμερικής. Με δωρεάν πρόσβαση όλο τον χρόνο, μαγευτικά μονοπάτια και τοπίο που κόβει την ανάσα, η έρημος αυτή αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς για πεζοπόρους και λάτρεις της φύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η περιοχή Bisti/De-Na-Zin Wilderness, στο βορειοανατολικό Νέο Μεξικό κοντά στο θρυλικό σημείο Four Corners, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των λάτρεων της υπαίθριας περιπέτειας χάρη στα εντυπωσιακά κυματιστά βράχια και τους ιδιαίτερους σχηματισμούς hoodoos. Η εκπληκτική της ομοιότητα με την Καππαδοκία της Τουρκίας την καθιστά έναν από τους πιο συναρπαστικούς φυσικούς θησαυρούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η περιοχή Bisti/De-Na-Zin Wilderness είναι ένα κυματιστό τοπίο ερημικής γης που προσφέρει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα τοπία που βρίσκονται στην περιοχή Four Corners», αναφέρει το Travel + Leisure σε δημοσίευμά του. «Ο χρόνος και τα στοιχεία της φύσης έχουν χαράξει έναν φανταστικό κόσμο από παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς από στρωματοποιημένο ψαμμίτη, σχιστόλιθο, αργιλίτη, άνθρακα και λάσπη».

Κατά την επίσκεψή τους, οι πεζοπόροι και οι κατασκηνωτές συνιστάται να φέρουν μαζί τους δικές τους πηγές νερού, καθώς δεν υπάρχει πόσιμο νερό εκεί. Επίσης, υπάρχει πολύ λίγη σκιά και οι θερμοκρασίες είναι γνωστό ότι είναι αρκετά υψηλές. Ωστόσο, οι περισσότεροι ταξιδιώτες επισκέπτονται την περιοχή στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς και το φθινόπωρο, σύμφωνα με το γραφείο.

Παρά την απαιτητική μορφολογία του εδάφους, η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο προορισμό για πεζοπόρους και backpackers. Στην πλατφόρμα AllTrails, το μονοπάτι Bisti Badlands Trail στην περιοχή άγριας φύσης Bisti/De-Na-Zin έχει αποσπάσει βαθμολογία 4,6 αστέρων με περισσότερες από 1.900 κριτικές. «Καταπληκτικό, εξωπραγματικό τοπίο!», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης σε πρόσφατη πεντάστερη αξιολόγηση.

Στο Reddit, άλλοι ταξιδιώτες έχουν περιγράψει την περιοχή ως «το πιο εξωπραγματικό τοπίο που έχω δει ποτέ».

Οι ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν την περιοχή μπορούν να πετάξουν σε αεροδρόμια όπως το Albuquerque International Sunport (ABQ) ή το Durango-La Plata County Airport (DRO). Από εκεί, ωστόσο, θα χρειαστεί να διανύσουν οδικώς μερικές ώρες μέχρι να αντικρίσουν από κοντά τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς.