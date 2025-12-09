Οι έλεγχοι των φακέλων των θυμάτων των τηλεφωνικών υποκλοπών και ο τρόπος που η ΕΥΠ προχωρούσε σε επισυνδέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της κατάθεσης του πρώην προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Χρήστου Ράμμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Ο μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών πως οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ ήταν ουσιαστικά τυπικοί, καθώς είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν μόνο τις διατάξεις άρσης απορρήτου, χωρίς τις αιτιολογήσεις τους.

Μάλιστα, ο κ. Ράμμος τόνισε πως δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει ξαφνικός έλεγχος στην ΕΥΠ, αφού θα έπρεπε να παρίσταται ο διοικητής της υπηρεσίας, γεγονός που τους αφαιρούσε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Ο μάρτυρας δέχτηκε σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις ενέργειες και τις ενδεχόμενες παραλείψεις της Αρχής.

Σύμφωνα με τον κ. Ράμμο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ, στο φάκελο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νικ. Ανδρουλάκη, εντοπίστηκαν μόνο οι αποφάσεις για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο Χρ. Ράμμος κατέθεσε πως η ΕΥΠ δεν έδωσε στο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ τους φακέλους των θυμάτων, επικαλούμενη προσωπικά δεδομένα. «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ. Δεν ήταν τεχνικό το έλλειμμα της ΑΔΑΕ, αν και δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχαμε την τελευταία τεχνολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι η εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε αρνηθεί πως η υπογραφή σε έγγραφο που αφορούσε την ταυτοποίηση αριθμού στο φάκελο του Νικ. Ανδρουλάκη, ήταν δική της.

«Κάναμε έλεγχο αν και μας είπαν να μην κάνουμε γιατί το predator είναι άλλο πράγμα. Εμείς κάναμε όμως, αλλά εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε διάταξη της ΕΥΠ» είπε.

Πρόεδρος: Σας δημιούργησαν προβλήματα στη διαδικασία ελέγχου;

Μάρτυρας: Το μόνο είναι ότι δεν μας έδειξαν τους φακέλους που ετέθησαν υπόψη της εισαγγελέως για να εκδώσει τη διάταξη. Μας έδωσαν αριθμούς πρωτοκόλλου…

Πρόεδρος: Αρκεστήκατε σε αυτό;

Μάρτυρας: Δεν αρκεστήκαμε! Πήγαμε και ζητήσαμε να μας δώσουν τους πλήρεις φακέλους να τους δούμε. Μας απάντησαν «άλλαξε η διοίκηση και πρέπει να τους ελέγξουμε», την άλλη φορά μας είπαν «έχουμε κάνει ελέγχους και είναι όλα νόμιμα». Πήγαμε 3-4 φορές και κάθε φορά η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν είδαμε φακέλους.

Πρόεδρος: Υπήρχε υποψία ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά; Υπήρχε έγγραφο που η κυρία Βλάχου έλεγε πως δεν το είχε υπογράψει.

Μάρτυρας: Ναι. Καλέσαμε δύο φορές την κ. Γ. που φερόταν ότι βεβαίωσε την υπογραφή της κ. Βλάχου, επικαλέστηκε λόγους υγείας και δεν ήρθε. Εμείς ενημερώσαμε τον ασκούντα την ανάκριση εισαγγελέα.

Ο κ. Ράμμος επανέλαβε ότι η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει την πιστωτική κάρτα από την οποία «αγοράστηκαν» τα μολυσμένα μηνύματα που εστάλησαν, μεταξύ άλλων, στο Νίκο Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας όμως «πως δεν αξιοποιήθηκε αυτό το στοιχείο για να αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ».

Πρόεδρος: Εφόσον βρήκατε προσχώματα γιατί δεν συνεργαστήκατε με άλλες αρχές; Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων…

Μάρτυρας: Κάναμε συγχρονισμένες κινήσεις σε διάφορες φάσεις. Εδώ υπήρχε η εξής ιδιομορφία. Τον έλεγχο και τη διασταύρωση μπορούσε να κάνει μόνο η ΑΔΑΕ. Δεν κάναμε διασταύρωση επειδή απορρίφθηκε η εισήγηση μου να την κάνουμε.

Αλλά και στον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ (Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας) που έγινε με αφορμή δημοσιεύματα, σύμφωνα με το μάρτυρα, πήγαν ενώ προηγουμένως είχαν ειδοποιήσει.

«Πήγαμε με ειδοποίηση. Πάντα επειδή παρίσταται ο διοικητής της ΕΥΠ…» ανέφερε ο κ. Ράμμος.

Όταν ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν ήταν «διακοσμητικός» ο ρόλος της ΑΔΑΕ, απάντησε πως τους είχαν δοθεί αριθμοί πρωτοκόλλου.

Πρόεδρος: Και πώς το ξέρετε ότι ήταν σωστοί;

Μάρτυρας: Υπάρχει μία στοιχειώδης καλοπιστία…

Πρόεδρος: Την οποία εκείνοι δεν είχαν δείξει ποτέ…