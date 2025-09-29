Σοβαρό περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, όταν άνδρες της Τροχαίας Αττικής εντόπισαν έναν 42χρονο οδηγό να κινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Η παράβαση καταγράφηκε από συσκευή ραντάρ των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο να είναι 130 χλμ./ώρα. Ο οδηγός κινούνταν δηλαδή με 78 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, γεγονός που έθετε σε άμεσο κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στον παραβάτη επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.