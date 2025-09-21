Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε στην Ουάσινγκτον τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε πως έχει τη «βαθιά τιμή» να υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ τόνισε πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, σημείωσε ότι θέλει να συνεργαστούν στενά, αναφέροντας πως στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές».

It is a profound honor to welcome His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to Washington, D.C. His spiritual… Posted by Kimberly Guilfoyle on Saturday, September 20, 2025

