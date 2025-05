«Θερμά συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή σας ως Καγκελάριου της Γερμανίας. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση των διμερών μας δεσμών και την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον νέο σας ρόλο», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγχαρητήρια ανάρτησή του για την εκλογή του νέου Γερμανού Καγκελαρίου.

Warm congratulations @_FriedrichMerz on being elected Chancellor of Germany. I look forward to our cooperation in strengthening our bilateral ties and addressing common European challenges. Wishing you every success in your new role.