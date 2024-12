Η πρακτική του σεξουαλικού πνιγμού, γνωστή και ως ερωτική ασφυξία, καταγράφει ανησυχητική άνοδο μεταξύ των εφήβων και των νέων ενηλίκων, προκαλώντας προβληματισμό στους ειδικούς για την ασφάλεια της γενιάς Z, η οποία χαρακτηρίζεται συχνά από σεξουαλική απειρία.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ασχοληθεί κανείς με τον πνιγμό χωρίς κίνδυνο», προειδοποίησε η δρ Ντέμπι Χέρμπενικ, καθηγήτρια δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και συγγραφέας του βιβλίου «Yes Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex». «Αν και οι θάνατοι από συναινετικό πνιγμό είναι σπάνιοι, συμβαίνουν», τόνισε.

Η φύση και οι κίνδυνοι της πρακτικής

Σύμφωνα με τη nypost, ο σεξουαλικός πνιγμός εντάσσεται συχνά στις δυναμικές κυριαρχίας και υποταγής, όπου η εφαρμογή πίεσης στον λαιμό χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της σεξουαλικής εμπειρίας μέσω της παρεμπόδισης της αναπνοής ή της κυκλοφορίας του αίματος. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η στέρηση του αέρα κατά τη διάρκεια του σεξ αυξάνει την ερωτική διέγερση και ενισχύει την ένταση του οργασμού.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως απώλεια συνείδησης, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκεφαλικές βλάβες και, σε σπάνιες περιπτώσεις, θάνατο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 250 έως 1.000 Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο προσπαθώντας να εφαρμόσουν αυτοερωτική ασφυξία.

Ανάγκη εκπαίδευσης και πρόληψης

Η δρ Χέρμπενικ τονίζει τη σημασία της συζήτησης αυτών των θεμάτων με τους νέους. «Ο σεξουαλικός πνιγμός ήταν εξαιρετικά σπάνιος, αλλά πλέον πολλοί νέοι ενήλικες έχουν εμπλακεί σε αυτόν», δήλωσε. Έρευνες σε πανεπιστημιακές κοινότητες δείχνουν ότι σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες και 1 στους 4 τρανς έχουν πρόσφατα υποστεί πνιγμό κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ μόλις το 7% των ανδρών αναφέρει ανάλογη εμπειρία.

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι και συμβουλές μείωσης βλάβης

Η ίδια αναφέρει ότι κάποιες διαδικτυακές πηγές παρέχουν αμφιλεγόμενες συμβουλές για ασφαλή πνιγμό. «Η πίεση στις καρωτιδικές αρτηρίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμα και μετά από εβδομάδες ή μήνες», εξήγησε. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, η συχνή εφαρμογή πίεσης μπορεί να προκαλέσει συσσωρευτική εγκεφαλική βλάβη.

Για όσους επιμένουν να συμμετέχουν στην πρακτική, η δρ Χέρμπενικ προτείνει ελαφρά πίεση, σπάνια χρήση και μόνο με το ένα χέρι. «Ακόμα και τότε, οι κίνδυνοι παραμένουν, αλλά αυτές οι στρατηγικές μπορούν να μειώσουν τη βλάβη», ανέφερε.

Η σημασία της συναίνεσης

Η δρ Χέρμπενικ υπογραμμίζει τη σημασία της σαφούς και πλήρους συναίνεσης μεταξύ των συντρόφων. «Μερικοί άνθρωποι μπορεί να περιμένουν ελαφριά πίεση και να αισθανθούν φόβο ή βλάβη αν η πίεση είναι μεγαλύτερη», εξήγησε, προσθέτοντας ότι τέτοιες παρεξηγήσεις μπορούν να αποφευχθούν με ανοιχτή επικοινωνία πριν από την πράξη.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελούν τα κλειδιά για τη μείωση των κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι, για να διαχειριστούν τις επιλογές τους με υπευθυνότητα.