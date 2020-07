Σαν σήμερα 10 Ιουλίου

988: Ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίφι.

1086: Ο βασιλιάς Κνούτος Δ' της Δανίας σκοτώνεται από εξεγερμένους αγρότες.

1212: Μεγάλη πυρκαγιά καίει το μεγαλύτερο μέρος του Λονδίνου.

1460: Ο Ριχάρδος Νέβιλ, 16ος κόμης του Γουόρικ, νικά τις δυνάμεις του Οίκου του Λάνκαστερ στη μάχη του Νορθάμπτον και παίρνει αιχμάλωτο το βασιλιά Ερρίκο ΣΤ' της Αγγλίας.

1553: Η λαίδη Ιωάννα Γκρέι ανεβαίνει στον θρόνο της Αγγλίας.

1584: Ο Γουλιέλμος Α' της Οράγγης δολοφονείται στο σπίτι του, στο Ντελφτ της Ολλανδίας, από τον Μπαλταζάρ Ζεράρ.

1774: Η τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει -μεταξύ άλλων- ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοΐα για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες, που θα αναπτύξουν τη ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία, στα οποία θα υψώνουν τη ρωσική σημαία.

1908: Ξεσπά στην Τουρκία το κίνημα των Νεοτούρκων, που οδήγησε στην εκθρόνιση, στις 31 Μαρτίου 1909, του από το 1876 τελευταίου σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β'.

1911: Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία».

1913: Μετά τη ραγδαία προέλαση του Ελληνικού Στρατού (Ι Μεραρχία) καταλαμβάνονται τα στενά της Κρέσνας μέσα στο βουλγαρικό έδαφος (Β' Βαλκανικός Πόλεμος).

1920: Οι ελληνικές δυνάμεις (Μεραρχία Σμύρνης) με ραγδαία προέλαση στην Ανατολική Θράκη φτάνουν στην Αρκαδιούπολη.

1921: Ξεκινούν τα γεγονότα της «Ματωμένης Κυριακής» του Μπέλφαστ. Σε διάστημα τεσσάρων ημερών 22 άτομα σκοτώνονται (τα 16 από αυτά κατά την πρώτη ημέρα των επεισοδίων), 70 τραυματίζονται και 200 σπίτια καταστέφονται στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας, μετά από συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Μάλιστα, πριν μία εβδομάδα, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012, η Αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το τραγικό συμβάν που έχει μείνει στην ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή». Αυτή η απόφαση έρχεται δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των συμπερασμάτων μιας δημόσιας έρευνας για το συμβάν, η οποία ανέφερε ότι κανένα από τα θύματα δεν έφερε όπλο.

1923: Ο Μπενίτο Μουσολίνι διαλύει όλα τα μη φασιστικά κόμματα στην Ιταλία.

1925: Ιδρύεται το TASS, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης.

1938: Ο Αμερικανός εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, Χάουαρντ Χιούγκς, σημειώνει ένα νέο ρεκόρ: κάνει με το αεροπλάνο του τον γύρο του κόσμου, σε μία πτήση που διαρκεί 91 ώρες.

1940: Συγκροτείται η κυβέρνηση του Βισί, καθώς 569 μέλη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης με την ψήφο τους δίνουν στον στρατάρχη Ανρί Φιλίπ Πετέν «όλες τις εξουσίες με σκοπό τη δημιουργία νέου συντάγματος».

1940: Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Αδόλφος Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική Αεροπορία, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα βρετανικά νησιά.

1960: Διεξάγεται ο πρώτος στην ιστορία τελικός του Κυπέλλου Εθνών (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου), που διεξάγεται στη Γαλλία. Το τρόπαιο διεκδικούν η Σοβιετική Ένωση με τη Γιουγκοσλαβία. Οι Σοβιετικοί επικρατούν με 2-1 στην παράταση, χάρη σε τέρματα των Μπετρεβέλι (49') και Πονεντέλνικ (113'), ενώ οι Γιουγκοσλάβοι είχαν προηγηθεί στο 43' με τον Γκάλιτς.

1962: Εκτοξεύεται και τίθεται σε τροχιά ο «Tellstar», ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος στον κόσμο, κάνοντας δυνατή την αναμετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων πάνω από τον Ατλαντικό.

1964: Η Μαίρη Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

1965: Οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο Νο1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι (I Can't Get No) Satisfaction. Η επιτυχία του τραγουδιού, που θεωρείται ύμνος της ροκ, είναι άμεση και απογειώνει την καριέρα του γκρουπ.

1970: Το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών καταδικάζει για την υπόθεση της αντιδικτατορικής οργάνωσης «ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος» τους Ιωάννη Καούνη, Χαράλαμπο Κοβάνη, Χαράλαμπο Γεωργούλα και Μαρία Αγγελάκη σε ποινές από 4 ετών φυλάκιση έως και 12 ετών κάθειρξη.

1973: Μετά από 300 και πλέον χρόνια βρετανικής παρουσίας, οι Μπαχάμες ανακηρύσσονται ανεξάρτητο κράτος, έτοιμο να απαλλαγεί από κάθε ίχνος αποικιοκρατικής διακυβέρνησης.

1976: Μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο.

1985: Μετά από τις αντιδράσεις του κοινού, η Coca Cola γυρνά στην παλιά γνώριμη της γεύση, αφού για λίγους μήνες η εταιρία είχε αλλάξει τη σύσταση του διάσημου ποτού.

1985: Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace «Rainbow Warrior» στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

1991: Ο Μπόρις Γιέλτσιν ορκίζεται Πρόεδρος της Ρωσίας.

1992: Στην Πολωνία, ορίζεται πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Χάνα Σουτσόσκα.

1994: Στις ΗΠΑ, 24 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία της Τζόρτζια.

1997: Στο Λονδίνο, Βρετανοί επιστήμονες, μετά από εξετάσεις DNA, ανακαλύπτουν ότι ο ανθρώπινος σκελετός που βρήκαν στην Αφρική, χρονολογείται 100.000 ή 200.000 χρόνια πριν και ενισχύει τη θεωρία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τη συγκεκριμένη ήπειρο.

2000: Στη νότια Νιγηρία, εκρήγνυται ένας αγωγός πετρελαίου και σκοτώνει 250 χωρικούς, που είχαν πάει να βρουν βενζίνη.

2003: Στο Χονγκ Κονγκ, ένα λεωφορείο της εταιρίας ΚΜΒ συγκρούεται με ένα φορτηγό, στη λεωφόρο Τουέν Μουν και χάνουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι. Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα με λεωφορείο στη χώρα.

2006: Στο Πακιστάν, αεροπλάνο συντρίβεται και βρίσκουν τραγικό θάνατο και οι 45 επιβάτες του.

2011: Η βρετανική εφημερίδα «News of the World» εκδίδει το τελευταίο της φύλλο και αναστέλλει τη λειτουργία της μετά από 168 χρόνια, λόγω σκανδάλου με τηλεφωνικές υποκλοπές. «Ευχαριστούμε και αντίο» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος.

Γεννήσεις

1451 - Ιάκωβος Γ', βασιλιάς της Σκωτίας

1509 - Ιωάννης Καλβίνος, Γάλλος θεολόγος και ιερέας

1792 - Φρέντερικ Μαριάτ, Άγγλος ναυτικός και συγγραφέας

1830 - Καμίλ Πισαρό, Γάλλος ζωγράφος

1848 - Δαμιανός Α' Ιεροσολύμων, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

1856 - Νίκολα Τέσλα, Σέρβος εφευρέτης

1862 - Δημήτριος Αιγινήτης, Έλληνας αστρονόμος

1871 - Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας

1883 - Σαμ Γουντ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1883 - Γιοχάνες Μπλάσκοβιτς, Γερμανός στρατηγός

1887 - Σενιγιέ Ινσιράχ Χανιμεφέντι, Οθωμανή ευγενής

1888 - Τιογιοχίκο Καγκάουα, Ιάπωνας ειρηνιστής

1888 - Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ιταλός ζωγράφος

1895 - Καρλ Ορφ, Γερμανός συνθέτης

1920 - Όουεν Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός φυσικός

1924 - Μπόμπο Μπραζίλ, Αμερικανός παλαιστής

1926 - Κεν Ρίτσμοντ, Άγγλος παλαιστής

1933 - Γιανγκ Τσουάν-κουάνγκ, Ταϊβανέζος αθλητής

1942 - Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής

1950 - Προκόπης Παυλόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1965 - Αλεξία, πρώην πριγκίπισσα της Ελλάδος

1968 - Γιάννης Πλακιωτάκης, Έλληνας πολιτικός

1969 - Γκέιλ Χάρολντ, Αμερικανός ηθοποιός

1972 - Σοφία Βεργκάρα, Κολομβιανή ηθοποιός

1976 - Λουντοβίκ Ζιουλί, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1980 - Εζέκιελ Γκονζάλες, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1980 - Τζέσικα Σίμπσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1985 - Μάριο Γκόμεζ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

138 - Αδριανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

649 - Αυτοκράτορας Ταϊζόνγκ των Τανγκ

983 - Πάπας Βενέδικτος Ζ'

994 - Λεοπόλδος Α' Μπάμπενμπερκ, μαργράβος της Αυστρίας

1086 - Κνούτος Δ', βασιλιάς της Δανίας

1099 - Ροντρίγκο Ντίαθ ντε Βιβάρ (Ελ Σιντ), Ισπανός στρατιωτικός

1103 - Έρικ Α', βασιλιάς της Δανίας

1290 - Λαδίσλαος Δ', βασιλιάς της Ουγγαρίας

1480 - Ρενέ Α', βασιλιάς της Νάπολης

1510 - Αικατερίνη Κορνάρο, βασίλισσα της Κύπρου

1559 - Ερρίκος Β', βασιλιάς της Γαλλίας

1584 - Γουλιέλμος Α', πρίγκιπας της Οράγγης

1766 - Ελισάβετ Φαρνέζε, βασίλισσα της Ισπανίας

1869 - Γιαν Βνεκ, Πολωνός εφευρέτης

1910 - Γιόχαν Γκότφριντ Γκάλε, Γερμανός αστρονόμος

1957 - Παναγιώτης Ραφτόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1980 - Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός

1984 - Θεόδωρος Βενάρδος, Έλληνας ληστής

1989 - Μελ Μπλανκ, Αμερικανός ηθοποιός

2000 - Απόστολος Βακαλόπουλος, Έλληνας ιστορικός και συγγραφέας

2013 - Γρηγόριος Σολωμός, Έλληνας γιατρός και πολιτικός

2014 - Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Έλληνας πολιτικός

2014 - Μητροπολίτης Γρεβενών Σέργιος

2015 - Ομάρ Σαρίφ, Αιγύπτιος ηθοποιός