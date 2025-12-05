Μια επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη Χίο μιας μητέρας και ενός γιου όταν το σπίτι τους πήρε φωτιά και βρέθηκαν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του. Σε κατάσταση σοκ και έχοντας ήδη εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού, περίμεναν απεγνωσμένα βοήθεια.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι ανέβηκαν στο μπαλκόνι και τους κατέβασαν με σκάλες, ενώ η φωτιά συνέχιζε να καίει στο εσωτερικό.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα στον χώρο όπου εκδηλώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην υπόλοιπη κατοικία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.