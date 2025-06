1963 – Έλεν Χαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» (As Good as It Gets) δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Έγινε γνωστή από τη δημοφιλή σειρά «Mad About You», ενώ ξεχώρισε και σε ταινίες όπως «Twister» και «The Sessions», συνδυάζοντας επιτυχώς το κωμικό και το δραματικό ταλέντο.