Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κόσμο, μουσική, δώρα και λάμψη έζησε το FILAKTOU Jewellery, γιορτάζοντας τα εγκαίνια του δεύτερου καταστήματός της στην οδό Αθηνάς 63 στον Κορυδαλλό.

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της χρυσοχοΐας, η οικογένεια Φυλάκτου συνεχίζει να εξελίσσει το όραμά της, περνώντας δυναμικά στη νέα εποχή μέσα από έναν νέο προορισμό για τους λάτρεις του κοσμήματος σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Κορυδαλλού.

Το νέο κατάστημα, σχεδιασμένο από τους Fountis Architects, ξεχωρίζει για τη minimal αισθητική του, τις καθαρές γραμμές και τη σύγχρονη πολυτέλεια που αναδεικνύει ιδανικά κάθε κόσμημα. Ένας χώρος που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστή φιλοξενία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, φίλοι, πελάτες και συνεργάτες γνώρισαν από κοντά τις συλλογές του FILAKTOU Jewellery, που περιλαμβάνουν μοναδικά χειροποίητα χρυσά κοσμήματα από το εργαστήριο της εταιρείας, δημιουργίες με διαμάντια και πολύτιμους λίθους, αλλά και προτάσεις για κάθε στιλ και budget.

Το FILAKTOU Jewellery συνεχίζει να υπηρετεί την τέχνη του κοσμήματος με την ίδια αφοσίωση που τη χαρακτηρίζει εδώ και τρεις δεκαετίες, μετατρέποντας κάθε δημιουργία σε ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας και προσωπικής έκφρασης.

FILAKTOU Jewellery

📍 Αθηνάς 63, Κορυδαλλός

🌐 www.filaktou.com