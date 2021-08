Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για το βάθος που έχουν οι ωκεανοί της Γης και όλα εκείνα που συναντώνται ανά κλίμακα βάθους; Ένα βίντεο animation του Business Insider επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα…

Όπως σημειώνεται στο βίντεο, οι γαλάζιες φάλαινες συνήθως κυνηγούν σε βάθος 91 μέτρων. Το 1960, το αμερικανικό υποβρύχιο USS Triton ολοκλήρωσε τον πρώτο υποβρύχιο περίπλου της Γης και, όπως αναφέρουν τα στοιχεία, καταδύθηκε στα περίπου 213 μέτρα.

Τον Ιούνιο του 2012, ο ελεύθερος δύτης Herbert Nitsch βούτηξε στα νερά και έφτασε σε βάθος που μάλλον κανένας άνθρωπος δεν έχει φτάσει: στα 253,2 μέτρα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Στο σημείο αυτό, η πίεση είναι 26 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επιφάνειας της γης, ικανής να συνθλίψει τους ανθρώπινους πνεύμονες. Οι φάλαινες όμως τα καταφέρνουν και βουτούν ακόμα και σε βάθος 500 μέτρων ώστε να κυνηγήσουν και να τραφούν με γιγαντιαία καλαμάρια.

Στα 732 μέτρα, καταδύονται πυρηνικά υποβρύχια, στα 1.000 μέτρα δε διεισδύει το φως του ήλιου- από αυτό το σημείο και κάτω επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι. Στα 2.282 μέτρα ζουν ορισμένα παράξενα πλάσματα που καταφέρνουν και επιβιώνουν σε παγωμένες περιοχές.

Στα 3.000 μέτρα, κολυμπά ένα σπάνιο είδος φάλαινας της αποκαλούμενης «beaked whale» και λίγο πιο κάτω, υπάρχει το ναυάγιο του Τιτανικού που παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, όπου σταδιακά αποσυντιθέμενο σε βάθος 3.784 μέτρων.

Στο σημείο αυτό η πίεση είναι 378 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επιφάνειας της γης, αλλά εντούτοις υπάρχει ζωή μιας και εδώ κατοικούν ορισμένα αλλόκοτα πλάσματα. Η έναρξη της ζώνης του Άδη, ξεκινά από το βάθος των 6000 μέτρων και θεωρητικά καταλήγει σε βάθος 11.000 μέτρα, δηλαδή το μέγιστο του παγκόσμιου ωκεανού.

This incredible animation shows how deep the ocean really is pic.twitter.com/77HhZNlQ3F

— Business Insider (@businessinsider) March 23, 2017