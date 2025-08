Στη Δανία έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση σχετικά με την τύχη ενός αγάλματος γοργόνας, το οποίο πρόκειται να απομακρυνθεί από τον δημόσιο χώρο έπειτα από καταγγελίες ότι είναι «άσχημο και πορνογραφικό» και «το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα».

Η Υπηρεσία Ανακτόρων και Πολιτισμού της Δανίας αποφάσισε να αφαιρέσει τη «Den Store Havfrue» (Μεγάλη Γοργόνα), διαστάσεων 4×6 μέτρων, από το Φρούριο Dragør, μέρος των παλαιών θαλάσσιων οχυρώσεων της Κοπεγχάγης, καθώς, όπως αναφέρεται, δεν συνάδει με την πολιτιστική κληρονομιά του μνημείου του 1910.

Ο κριτικός τέχνης της εφημερίδας Politiken, Ματίας Κρίγκερ, χαρακτήρισε το άγαλμα «άσχημο και πορνογραφικό». Η ιερέας και δημοσιογράφος, Σορίνε Γκότφρεντσεν, έγραψε στην εφημερίδα Berlingske:

«Η ανέγερση ενός αγάλματος που αποτυπώνει το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα δύσκολα θα ενισχύσει πολλές άλλες γυναίκες στην αποδοχή του σώματός τους».

«Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό ότι πολλοί βρίσκουν το άγαλμα χυδαίο, ανοίκειο και ανεπιθύμητο», πρόσθεσε.

Ο δημιουργός του γλυπτού, Πίτερ Μπεχ, δήλωσε ότι δεν κατανοεί την κριτική, τονίζοντας ότι το στήθος της πέτρινης φιγούρας είναι «απλώς ανάλογο με την κλίμακά της».

Σύμφωνα με τον Guardian, άλλοι υποστηρίζουν ότι η κριτική αντικατοπτρίζει γενικότερα τις κοινωνικές στάσεις απέναντι στα γυναικεία σώματα και όχι με θετικό τρόπο. Η Αμινάτα Κορ Θρέιν, αρχισυντάκτρια θεμάτων διαλόγου της Berlingske, υποστήριξε ότι η εστίαση στο στήθος της γοργόνας ισοδυναμεί με body shaming.

