Σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για την ασφαλή και ελεγχόμενη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων, φορτιστών και των συστημάτων διαχείρισης της ΔΕΗ, ενισχύοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και την προστασία έναντι κυβερνοαπειλών, συμμετέχει ο Όμιλος ΔΕΗ.

Πρόκειται για το έργο XTRUST-6G (Extended Zero -Trust and Intelligent Security for Resilient and Quantum-Safe 6G Networks and Services).

Η συμμετοχή της ΔΕΗ διασφαλίζει, όπως αναφέρει η Επιχείρηση, ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο έργο αφενός ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας του μέλλοντος αφετέρου είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και προσαρμοσμένες στις λειτουργικές ανάγκες του ενεργειακού τομέα. Μέσα από τη συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή υποστηρίζεται η στρατηγική μετάβασης του Ομίλου προς ευφυείς και ασφαλείς ενεργειακές υποδομές και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προάγεται η ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην κυβερνοασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας νέας γενιάς.

Το έργο XTRUST-6G συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια τριών ετών (2025-2027). Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει 19 εταίρους από 12 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικοί φορείς και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.