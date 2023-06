Το Prime Video κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ για τη νέα σειρά Fifteen-Love, το επερχόμενο δράμα που διαδραματίζεται στον κόσμο του κορυφαίου τένις.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Ella Lily Hyland ως Justine Pearce, ένα πρώην παιδί-θαύμα του τένις που βάλλεται εναντίον του πρώην προπονητή της (Aidan Turner), πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό τραυματισμό στον καρπό που έβαλε τέλος στην καριέρα της.

Στη σειρά συμμετέχουν οι: Anna Chancellor (The Crown), Jess Darrow (Encanto), Tom Varey (Ridley Road), Lorenzo Richelmy (Marco Polo), Manon Azem (Your Honor), Elizabeth Berrington (The Nevers), Amar Chadha-Patel (Willow), Steffan Rhodri (House of the Dragon) Maria Almeida (The Strays) και Harmony Rose-Bremner.

Το Fifteen-Love, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου.