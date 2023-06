Ο μοναδικός θεσμός μουσικών βραβείων της χώρας, τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων τους, κυκλοφορεί φέτος την πιο character και πολύχρωμη συλλεκτική συλλογή official merchandise!

Το THE WONDER ROOM, το πρώτο family concept store στην Ελλάδα, υπογράφει αυτήν τη limited edition official merchandise συλλογή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ, η οποία δημιουργήθηκε φέτος για 1η φορά, αποκλειστικά για το MAD! Τα πρωτότυπα συλλεκτικά αντικείμενα της πιο fun και playful συλλογής είναι εμπνευσμένα από τον χαρακτήρα και τα elements των φετινών MAD VMA κι έχουν απίθανα σχέδια και χρώματα!

T-shirts, καπέλα, κάλτσες, bag charms, κονκάρδες, τσιμπιδάκια, τετράδια και πολλά – πολλά ακόμα σχεδιάστηκαν για τους μικρούς και μεγάλους fans του θεσμού των MAD VMA, αλλά και για όσους θέλουν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους κάτι από το vibe της πιο απίθανης μουσικής γιορτής!

Το official merchandise είναι διαθέσιμο στο φυσικό κατάστημα (Λυκούργου 8, Νέο Ψυχικό), καθώς και στο e-shop του THE WONDER ROOM (https://www.thewonderroom.gr/el/mad-vma/), ενώ θα πωλείται σε ειδικό spot στο ΤΗΕ MAD VMA VILLAGE από τη ΔΕΗ στο Γήπεδο Tae Kwon Do, στις 18 & 19 Ιουνίου!

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ μάς προσκαλούν στο μεγαλύτερο, διήμερο, καλοκαιρινό party με βραβεύσεις με απονεμητές-έκπληξη, αγαπημένους καλλιτέχνες με εντυπωσιακά live acts, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, καθώς και με συναρπαστικά activations στο THE MAD VMA VILLAGE από τη ΔΕΗ, από την Κυριακή 18 Ιουνίου!

Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς!

Μαζί του, στην πιο viral και MAD μουσική γιορτή οι Superhosts: Dat Lilly, Fipster, Modern Cinderella, Persad, Vangelis Nakis και Μιχαήλ Άγγελος Κρητικός.

Τον ρυθμό θα δίνει από τα decks ο Official Dj Display!

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά αποκλειστικά στο MEGA σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Κλείστε τώρα τη θέση σας και ζήστε από κοντά τη μοναδική MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ εμπειρία που θα μείνει στην καρδιά σας #FOREVER!



Η προπώληση των εισιτηρίων για τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ ξεκίνησε!