Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής στον τελικό της Eurovision, καθώς η Κύπρος πήρε μόλις τέσσερις βαθμούς, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο. Μάλιστα, «πάγωσε» τους παρουσιαστές του ΡΙΚ, Μελίνα Καραγεωργίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά, που έκαναν την μετάδοση.

Ο διάλογός τους την ώρα που ο Φώτης Σεργουλόπουλος ανακοίνωνε την ελληνική βαθμολογία:

Α.Τ: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι έτοιμος να χαρίσει ένα 12αρι…

M.K: Όχι στην Κύπρο πάντως, η Κύπρος έχει πάρει 4 βαθμούς από την κριτική επιτροπή της Ελλάδας.

Α.Τ: Μάλιστα…

M.K: Τους δίνει συγχαρητήρια με την πιο γνωστή νότα από το συρτάκι στο Βέλγιο ενώ η 5μελης κριτική επιτροπή στην Ελλάδα έδωσε 4 βαθμούς στην Κύπρο.

Α.Τ: Thank you next, πάμε στην επόμενη και πολύ κράτησε.

M.Κ: Θυμίζουμε ότι είναι 5 άνθρωποι σε κάθε χώρα που ψηφίζουν και αυτό ίσως να φέρνει κάποτε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

«Είναι αδιανόητο να χάσουμε τη δεκάδα για εκείνο το 12άρι»

Στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» βγήκε η Κάλια Ελευθερίου. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται στο Λίβερπουλ, ξέσπασε για το 4άρι που έδωσε η ελληνική επιτροπή στον Andrew Lambrou.

«4; 4; Δεν λέω καλημέρα! 4; Παραμιλώ από χθες το βράδυ. Όλη η Ευρώπη μου στέλνει μηνύματα και μου λέει “δεν γίνεται, δεν γίνεται 4”. Δεν μπορώ να το διανοηθώ το 4. Τόσο καιρό λέμε στα social media για το τραγούδι, ο Andrew έδωσε και την ψυχή του, άλλες χώρες μάς έδωσαν 10άρια και η Ελλάδα έδωσε 4. Δεν το χωνεύω!», είπε αρχικά η Κάλια Ελευθερίου.

Η Κάλια Ελευθερίου είπε επίσης: «Είναι αδιανόητο να χάσουμε τη δεκάδα για εκείνο το 12άρι. Η Κύπρος θα ήταν στην 10η θέση, μπορεί και 9η, εάν η Ελλάδα έδινε το 12άρι. Δεν ξέρω αν αυτό δεν μετράει για την Ελλάδα, αλλά για την Κύπρο που πέρυσι δεν περάσαμε στον τελικό, η 10η θέση για εμάς είναι πολύ σημαντική. Το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, όλοι στην αρένα ούρλιαζαν και έρχεται η Ελλάδα και βάζει 4».