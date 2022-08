Μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες σειρές του κόσμου της φαντασίας ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα χαρίζοντας ικανοποίηση στους θαυμαστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» και η Amazon ετοιμάζεται να χαρίσει στους τηλεθεατές μια τεράστια πρεμιέρα.

Το πρίκουελ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα είναι διαθέσιμο την 1η Σεπτεμβρίου αντί για 2 Σεπτεμβρίου που ήταν η αρχική ημερομηνία της πρεμιέρας.

Μάλιστα, η σειρά θα θα ξεκινήσει με τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς να είναι κατευθείαν διαθέσιμα. Τα υπόλοιπα 8 επεισόδια θα προβάλλονται εβδομαδιαία.

Η σειρά, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr αναμένεται να μας ταξιδέψει σε μια διαφορετική μέση γη και το Hype όλο και αυξάνεται καθώς ο καιρός περνάει.