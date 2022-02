Έχουμε πλέον μπει για τα καλά στην περίοδο του promotion για το πολυαναμενόμενο The Lord of the Rings: The Rings of Power. Μετά το πρώτο teaser τον περασμένο μήνα, η Amazon Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα μπόλικα posters από τους χαρακτήρες της σειράς.

Βέβαια, σε αυτά βλέπουμε μόνο τα χέρια αλλά και τα ενδύματα τους. Όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακά όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.