Επιτέλους, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής μεταφοράς του The Last of Us στο HBO!

Ο Gabriel Luna, που θα ενσαρκώσει τον Tommy, αδερφό του πρωταγωνιστή, Joel, δεν άργησε να μας ενημερώσει για το ξεκίνημα της παραγωγής στο Calgary του Καναδά μέσα από μία του φωτογραφία στο instagram όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.

Στην φωτογραφία εκτός από τον Luna βρίσκεται και ο Pedro Pascal (Joel), αλλά και η Nico Parker, που ενσαρκώνει την κόρη του Joel, Sarah.

Η σκηνή που γυρίζουν φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντική και στενάχωρη για όσους έχουν παίξει το βιντεοπαιχνίδι The Last of Us.