Το κοινό γνώρισε τον κ. Big (Κρις Νοθ) στο πιλοτικό επεισόδιο του Sex and the City το 1998. Και καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι σεζόν της τηλεοπτικής σειράς το πραγματικό όνομά του έγινε τόσο αόριστο όσο και η σχέση του με την πρωταγωνίστρια Κάρι Μπράτσο, η οποία άρχισε να τον αποκαλεί με το ψευδώνυμό του ήδη από την αρχή της σειράς. Αλλά για ποιο λόγο ο χαρακτήρας είχε το συγκεκριμένο ψευδώνυμο και δεν αποκαλούνταν με το πραγματικό του όνομα;

Sex and the City: Ο λόγος που ο Mr. Big αποκαλείται έτσι

Το Sex and the City δημιουργήθηκε από την συγγραφέα Κάντις Μπυσνέλ μετά την επιτυχία της στήλης της με το ίδιο όνομα για τον Observer από το 1994 έως το 1996. Επίσης, δημοσίευσε ένα βιβλίο -που ονομάζεται επίσης Sex and the City- το 1996, για τις δικές της εμπειρίες στην κοινωνική ζωή της Νέας Υόρκης, μέσα από τα μάτια της Κάρι Μπράτσο, που επίσης έγινε μεγάλη επιτυχία. Λίγο αργότερα, το HBO απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη σειρά και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία, αναφέρει το cheatsheet.com. Η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία -και συνεχίζει μέχρι σήμερα-, καθώς το θέμα της σεξουαλικής ζωής των γυναικών δεν είχε προσεγγιστεί ποτέ με τέτοιο τρόπο μέχρι τότε στην τηλεόραση.

Το 2004 -την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε η έκτη και η τελευταία σεζόν του Sex and the City- η Μπυσνέλ αποκάλυψε στο περιοδικό New York γιατί έδωσε στον χαρακτήρα του Κρις Νοθ το ψευδώνυμο Mr. Big.



«Ήταν ένας από αυτούς τους τύπους της Νέας Υόρκης με μεγάλη προσωπικότητα -απλά τον παρατηρείς μόλις περπατάει στο δωμάτιο» και «τον ονόμασα Mr. Big γιατί ήταν σαν ένας μεγάλος στην πανεπιστημιούπολη», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί το όνομα του Mr. Big αποκαλύφθηκε μόνο στο τέλος της σειράς;

Σύμφωνα με το cheatsheet.com, ο Michael Patrick King, εκτελεστικός παραγωγός της τηλεοπτικής σειράς, εξήγησε γιατί δεν είχε ειπωθεί ποτέ το όνομα του κ. Big, παρά μόνο αποκαλύφθηκε προς το τέλος της σειράς. Μην δίνοντας το πραγματικό όνομα του Mr. Big, ο χαρακτήρας παρέμενε «πάντα ελαφρώς απρόσιτος» για την Κάρι. Κάτι που ίσχυε και για τη δουλειά του, το αντικείμενο της οποίας ποτέ δεν έγινε ξεκάθαρο.