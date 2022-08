Η είδηση του θανάτου του Τζον Μακάφι σε φυλακή της Βαρκελώνης τον Ιούνιο του 2021, έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας θεωρείται πως αυτοκτόνησε μετά την απόφαση ισπανικού δικαστηρίου με την οποία εγκρινόταν η έκδοσή του στις ΗΠΑ για φορολογικά θέματα. Ο Μακάφι είχε ζήσει για χρόνια προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές αρχές, περνώντας ένα μέρος τους πάνω σε ένα γιοτ. Όπως είχε υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Χαβιέ Βιλάλμπα, ο Μακάφι, πρωτοπόρος του χώρου του λογισμικού antivirus, κρεμάστηκε επειδή οι εννιά μήνες του στη φυλακή τον είχαν οδηγήσει σε απελπισία. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο δικαστήριο, ο 75χρονος μεγιστάνας είχε δηλώσει πως, δεδομένης της ηλικίας του, θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή αν καταδικαζόταν στις ΗΠΑ.

Ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Netflix με τίτλο «Running With the Devil: The Wild World of John McAfee», ρίχνει φως στην αντισυμβατική και έξαλλη ζωή του Μακάφι, διατυπώνονται και κάποιοι αρκετά… αλλόκοτοι ισχυρισμοί.

Μία πρώην ερωμένη του Μακάφι από την Μπελίζ, η Σαμάνθα Χερέρα, έλυσε την σιωπή της και έκανε λόγο για μια καλά σκηνοθετημένη από τον ίδιο παράσταση, με σκοπό να απαλλαγεί μια για πάντα από τους νομικούς του μπελάδες.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του έλαβα ένα τηλεφώνημα από το Τέξας: «Εγώ είμαι, ο Τζον. Πλήρωσα κάποιους για να πουν ψέματα ότι είμαι νεκρός αλλά δεν είμαι» λέει η Χερέρα στο ντοκιμαντέρ του Netflix. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην αγαπημένος της είπε ότι «υπάρχουν μόνο τρεις άνθρωποι στον κόσμο που ξέρουν ότι είναι ακόμα ζωντανός» και της ζήτησε να το σκάσει μαζί του. Η NewYorkPost προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Χερέρα για περαιτέρω διευκρινίσεις μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η γυναίκα, αυτή και ο Μακάφι, ο οποίος ζούσε στο San Pedro της Μπελίζ, άρχισαν να βγαίνουν όταν εκείνη ήταν 18 ετών και σχεδίαζαν να παντρευτούν. Το 2012, ο Μακάφι και η Χερέρα έφυγαν από την Μπελίζ μετά τον ύποπτο θάνατο του γείτονά τους, Γκρέγκορι Φολ. Η Χερέρα δεν είχε τον παραμικρό δισταγμό να φύγει μαζί του, και μάλιστα ζήτησε από έναν συγγενή της γνωστού δικηγόρου, Τελέσφορο Γκουέρ, να αναλάβει την υπόθεσή του.

«Η ιστορία είναι ότι τον κυνηγούν επειδή δεν πλήρωσε την κυβέρνηση. Ήθελαν να τον πληγώσουν, να τον ξεφορτωθούν», λέει στην ταινία, προσθέτοντας ότι ο αγαπημένος της κατάφερε να συνδέσει την κυβέρνηση της Μπελίζ με τη διαφθορά. Με τη βοήθεια του Γκέρα και αφού υπέστη ένα έμφραγμα στη Γουατεμάλα, ο Μακάφι κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στις ΗΠΑ. Λίγο καιρό αργότερα, χώρισε με τη Χερέρα και παντρεύτηκε μια πρώην ιερόδουλη από το Μαϊάμι, την Τζάνις Ντάισον.

Πάντως ο σκηνοθέτης του «Running With the Devil», φαίνεται να θεωρεί τους ισχυρισμούς της Χερέρα πως ο Μακάφι είναι ακόμα ζωντανός, ως αποτέλεσμα σύγχυσης. «Δεν ξέρω τι να πιστέψω και νομίζω πως το ίδιο ισχύει και για την ίδια. Το λέει, κοιτάζει την κάμερα, και δεν μπορώ να καταλάβω αν ότι ισχυρίζεται είναι αλήθεια ή όχι. Αυτό το άτομο υπήρξε πολύ οργισμένο με τον Τζον. Της υποσχέθηκε να περάσουν μαζί τη ζωή τους και νομίζω ότι ήταν αληθινά ερωτευμένοι παρά τη διαφορά της ηλικίας τους. Νομίζω ότι της πρόσφερε ένα πολύ διαφορετικό μέλλον, και μετά απλώς την παράτησε στα σύνορα. Είναι μια ανάμνηση πολύ επώδυνη για εκείνη και της πήρε χρόνια να το ξεπεράσει», είπε στο Esquire o Charlie Russell.