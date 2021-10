Να έχει καλές σχέσεις με το Αφγανιστάν ζητά από την παγκόσμια κοινότητα ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν αποφεύγοντας όμως να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των κοριτσιών παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να επιτραπεί σε όλα τα παιδιά της χώρας να επιστρέψουν στο σχολείο.

Περίπου δύο μήνες μετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και την κατάληψη της Καμπούλ από τους ακραίους ισλαμιστές, το καθεστώς τους προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με άλλες χώρες με στόχο την αποφυγή μιας καταστροφικής οικονομικής κρίσης.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αρχίσει να συνεργάζεται μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν Αμίρ Χαν Μουτάκι σε μια εκδήλωση του Center for Conflict and Humanitarian Studies στο Institute for Graduate Studies της Ντόχας. «Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την ανασφάλεια και παράλληλα να συνδιαλλαγούμε θετικά με τον κόσμο» συμπλήρωσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να μην επιτρέπουν στα κορίτσια να επιστρέψουν στο σχολείο

Παρόλο που ο καιρός περνά οι Ταλιμπάν έχουν αρνηθεί να επιτρέψουν σε όλα τα κορίτσια να επιστρέψουν στο σχολείο, ένα από τα βασικά αιτήματα της διεθνούς κοινότητας, αφού τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επαναλειτουργήσουν μόνο για τα αγόρια.

Ο Μουτάκι επεσήμανε ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κινείται με προσοχή και εξήγησε ότι βρίσκεται στην εξουσία μερικές εβδομάδες, κατά συνέπεια δεν μπορεί κανείς να αναμένει ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις τις οποίες η διεθνής κοινότητα δεν κατάφερε να εφαρμόσει μέσα σε 20 χρόνια.

«Είχαν πολλούς οικονομικούς πόρους και ισχυρή διεθνή στήριξη και τώρα ζητάτε από εμάς να κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις μέσα σε δύο μήνες;», διερωτήθηκε.

Η νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν δέχεται πολλές επικρίσεις για την προσέγγισή της στην εκπαίδευση των κοριτσιών, η οποία θεωρείται μία από τις αδιαμφισβήτητες νίκες της εμπλοκής της Δύσης στο Αφγανιστάν.

«Οι Ταλιμπάν αθέτησαν τις υποσχέσεις τους» τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι Ταλιμπάν αθέτησαν τις υποσχέσεις τους ότι θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και τόνισε ότι η οικονομία του Αφγανιστάν δεν θα ανακάμψει, αν δεν επιτραπεί στις γυναίκες να εργαστούν.

Ο Μουτάκι επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 9 δισ. δολάρια που διαθέτει η κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν εκτός της χώρας, όμως πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν αυτοί οι πόροι δεν αποδεσμευθούν, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει δικά της έσοδα από φόρους, δασμούς και τη γεωργία.

«Έχουμε υπό τον πλήρη έλεγχο τη χώρα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή του Ισλαμικού Κράτους»

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τη χώρα και μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο έχει εξαπολύσει μια σειρά επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης την Παρασκευή εναντίον σιιτικού τεμένους στην Κουντούζ.

«Μέχρι στιγμής» οι Ταλιμπάν «ελέγχουν το ζήτημα του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ)», εκτίμησε ο Μουτάκι. «Αντί να μας πιέζει ο κόσμος θα πρέπει να συνεργάζεται μαζί μας».