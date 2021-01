Η Ιβάνκα Τραμπ δεν άφηνε τους μυστικούς πράκτορες να πηγαίνουν στις τουαλέτες του σπιτιού της – Αναγκάστηκαν να πάνε στου Ομπάμα

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν τη μυστική υπηρεσία που τους φυλά στο σημείο να ψάχνουν τουαλέτα για να κάνουν την ανάγκη τους.

Τους απαγόρευαν να μπουν στην έπαυλή τους και να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα 7 μπάνια τους, κι έτσι οι μυστικοί αστυνομικοί κατέληξαν να νοικιάσουν ένα υπόγειο με τουαλέτα απέναντι από το μέγαρο έναντι 100.000 δολαρίων.

Όπως γράφει στο ρεπορτάζ της η Washington Post, η άρνηση του ζεύγους ανάγκασε τους πράκτορες να ψάχνουν λύση για μήνες. «Αναζητούσαν ένα αποχωρητήριο για χρήση στη δουλειά, σύμφωνα με τους γείτονες, αλλά και τις αναφορές της μυστικής αστυνομίας».

This is INSANE: The federal government has been paying $3000/mo to provide toilets for Ivanka and Jared Kushner's Secret Service security detail because the Kushners wouldn't let them use any of the 6.5 bathrooms in their mansion https://t.co/gtKw06uxoN

— Hannah Natanson (@hannah_natanson) January 14, 2021