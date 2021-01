«Καλώς ήρθατε στο Brexit»: Ολλανδοί κατάσχουν σάντουιτς από οδηγούς

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οδηγοί που επέστρεφαν στην Ολλανδία μετά από ταξίδι τους στη Βρετανία όταν είδαν τις Αρχές να τους κατάσχουν τα σάντουιτς που είχαν για κολατσιό.

Το Brexit είναι εδώ και οι πολίτες μέσα και έξω από τη Βρετανία καλούνται πλέον να μάθουν τους κανόνες που το διέπουν. Σε αυτό το πλαίσιο απαγορεύεται να εισάγεις κρέας και γαλακτοκομικά από τη συγκεκριμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα σάντουιτς είχαν μέσα ζαμπόν!

Οι ολλανδοί αξιωματούχοι εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει στους οδηγούς στον τερματικό σταθμό του Hook of Holland. Ένας από αυτούς ζητάει από τον αστυνομικό να βγάλει το κρέας και να κρατήσει μόνο το ψωμί. «Όχι, όλα κατάσχονται», του απαντάει εκείνος και προσθέτει με χιούμορ: «Καλώς ήρθατε στο Brexit κύριε».

Οι βρετανικές Αρχές στις οδηγίες που έχουν εκδώσει αναφέρουν: «Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν επιτρέπεται να φέρνετε προϊόντα ζωικής προέλευσης (που να έχουν κρέας ή αυγά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021