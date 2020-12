Έδιωξαν οικογένεια από πτήση γιατί η 2χρονη κόρη δεν φορούσε τη μάσκα – Τα δάκρυα της μητέρας και η καταγγελία

Μια οικογένεια με ένα κοριτσάκι 2 ετών πετάχτηκε έξω από πτήση της United Airlines, καθώς η μικρή «δεν συμμορφωνόταν» με τους κανονισμούς της πτήσης για υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Η οικογένεια απομακρύνθηκε από την πτήση που ήταν να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο του Ντένβερ για το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς η μικρή δεν ήθελε να φορέσει τη μάσκα της. Παραβιάζοντας έτσι τους όρους πτήσης της αεροπορικής.

Στο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά μέσα η μητέρα του παιδιού, Eliz Orban, λέει μάλιστα πως το αεροπλάνο είχε ξεκινήσει για τον διάδρομο απογείωσης και έπρεπε να επιστρέψει στη θύρα.

Το ζευγάρι προσπάθησε μάλιστα επανειλημμένως να πείσει το παιδί να κρατήσει τη μάσκα στο πρόσωπό του, χωρίς επιτυχία ωστόσο.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020