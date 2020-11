«Γιατί ντύθηκες για πόλεμο;» – Ρεπόρτερ «ανακρίνει» βαριά οπλισμένους υποστηρικτές του Τραμπ

Αρκετοί οπαδοί του Τραμπ βγήκαν με τα όπλα στους δρόμους μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και η δημοσιογράφος του Sky News, Alex Crawford, θέλησε να μάθει γιατί κυκλοφορούν οπλισμένοι, με αλεξίσφαιρα γιλέκα και στολές παραλλαγής.

Η Crawford εντόπισε μια τέτοια ένοπλη ομάδα στους δρόμους της Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια, και έπιασε έναν από το χέρι: «Συγνώμη, κύριε, είστε υποστηρικτής του Τραμπ, μπορείτε να μου πείτε γιατί έχετε ντυθεί έτσι;».

Ο ανώνυμος άντρας απάντησε: «Για ασφάλεια». Όταν η δημοσιογράφος επανήλθε ρωτώντας τον γιατί νιώθει ανασφαλής, εκείνος αποκρίθηκε: «Για τα δικαιώματά μας, για τους ανθρώπους».

"You've come heavily armed as if you are going to war..."

Sky's @AlexCrawfordSky asks rifle-wielding Donald Trump supporters in Atlanta, Georgia, why they are carrying guns to demonstrations.

Follow live updates #Election2020: https://t.co/Mve6K4CZhA pic.twitter.com/ocIfNfGWIS

— SkyNews (@SkyNews) November 8, 2020