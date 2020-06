Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική μετά τον ισχυρό σεισμό στο Μεξικό εξέδωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,7, ενώ το γεωλογικό ινστιτούτο του Μεξικού τόνισε πως η δόνηση ήταν 7,5.

Οι πρώτες εικόνες από το Μεξικό δείχνουν τον κόσμο πανικόβλητο να τρέχει στους δρόμους.

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020