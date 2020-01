Βαλδάλισαν το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας με το σύνθημα «Ελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ»

Δεν είναι λίγες οι φορές που το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας στην Κοπεγχάγη πέφτει «θύμα» βανδάλων. Το πιο διάσημο σύμβολο της δανέζικης πρωτεύουσας και ίσως της χώρας ολόκληρης, έχει πολλές φορές... φιλοξενήσει επάνω του διάφορες επιγραφές, από καρδούλες και ερωτικά μηνύματα, μέχρι και συνθήματα, ενώ δύο φορές αποκεφαλίστηκε.

Ένα ακόμη σύνθημα γράφτηκε από άγνωστους επάνω στο ορειχάλκινο άγαλμα που είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των Κινέζων τουριστών. Αυτό έγραφε «Ελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ».

Το άγαλμα, ηλικίας 107 ετών που αναπαριστά μια μικρή γοργόνα από το ομώνυμο παραμύθι του Δανού συγγραφέα του 19ου αιώνα, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, βρίσκεται σε έναν βράχο στην προκυμαία της Κοπεγχάγης. Πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Το Χονγκ Κονγκ πλήττεται από μήνες διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας και κατά της κινεζικής κυριαρχίας.

The rock of the iconic Little Mermaid statue in Copenhagen, Denmark spray painted with “Free Hong Kong” last night. Two cops w/ dog collecting evidence. The statue is well known as a main attraction for Chinese tourists. #HongKong pic.twitter.com/Yvykavlfbr

— Thor J ???????????????? (@thorcmd) January 13, 2020