Εντυπωσιάζει ο νέος ναός του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στην Νέα Υόρκη

Την επίσημη επανέναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, ανακοίνωσαν ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής τον Ιούνιο του 2019.

Την ανοικοδόμηση του ναού έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας νέος μη κερδοσκοπικός φορέας, ανεξάρτητο συμβούλιο 13 μελών, με την επωνυμία «οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου», με στόχο να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή του το 2021, όταν συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Η ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που καταστράφηκε την 11η Σεπτεμβρίου, είναι μια στιγμή συνάντησης και θεραπείας όχι μόνο για την Ορθόδοξη κοινότητα, αλλά για όλους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης που έζησαν εκείνη την τρομακτική ημέρα», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, για να προσθέσει ότι «Αυτός ο χώρος λατρείας θα χρησιμεύσει ως υπενθύμιση ότι η συλλογική πίστη μας είναι κάτι στο οποίο μπορούμε πάντα να υπολογίζουμε για να ξεπεράσουμε τις οδυνηρές αναμνήσεις μας και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος επισήμανε ότι «εκ μέρους των Ελληνορθόδοξων πιστών, δεσμευτήκαμε να ανοίξουμε τις πόρτες αυτού του ναού μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, την εικοστή επέτειο αυτής της μοιραίας ημέρας. Υπόσχομαι σε εσάς, κυβερνήτα, και σε όλους τους πολίτες της Νέας Υόρκης, ότι θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε στην ώρα μας και θα είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους ανθρώπους με καλή θέληση που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους την 11η Σεπτεμβρίου 2001».

