Εκκενώθηκε σταθμός του τρένου στο Λονδίνο λόγω συναγερμού για φωτιά

Ο σταθμός Euston στο Λονδίνο εκκενώθηκε σήμερα την ώρα της πρωινής αιχμής, λόγω καπνού που έβγαινε από έναν από τους συρμούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror, σε τρένο της Northern Line είχε ξεσπάσει φωτιά ενώ βρισκόταν μέσα στον σταθμό.

Οι υπηρεσίες μεταφορών της πρωτεύουσας της Βρετανίας επιβεβαίωσαν πως ο σταθμός είχε κλείσει καθώς η διοίκηση αντιμετώπιζε συναγερμό για φωτιά.

Firefighters are investigating a fire alert at #Euston underground station. We were called at 9.09am. More soon pic.twitter.com/bLNeY6PeyX

