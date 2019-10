Brexit: Σε τι ελπίζει ο Μπόρις Τζόνσον για να μην αναβληθεί το «διαζύγιο»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας,Μπόρις Τζόνσον, διερευνά το ενδεχόμενο να ασκήσει βέτο η Ουγγαρία στην περίπτωση που εκείνος ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέα αναβολή για το Brexit, υποστηρίζει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα The Daily Telegraph.

Ένα έγγραφο που παρουσιάστηκε την Παρασκευή σε δικαστήριο της Σκωτίας αναφέρει ότι η βρετανική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τον νέο νόμο που υποχρεώνει τον πρωθυπουργό να ζητήσει αναβολή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Ωστόσο ο Τζόνσον αργότερα έγραψε στο Twitter: «Νέα συμφωνία ή καμία συμφωνία, αλλά όχι καθυστέρηση» στην αποχώρηση.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 ????????

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 Οκτωβρίου 2019