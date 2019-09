Πυροβολισμοί στις ΗΠΑ, πληροφορίες για νεκρούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Αλμπουκέρκη των ΗΠΑ όπως μετέδωσε το Sputnik.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας Daren DeAguero τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς πυροβολισμούς, ωστόσο, δεν έχει, ακόμη, διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Shooting in the area of Bridge and Lura Pl #APDPressRelease

Media is asked to stage at Bridge and Goff in the parking lot. pic.twitter.com/HqluOB62sX

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) 13 Σεπτεμβρίου 2019