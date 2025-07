Ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, με ανάρτησή του στα social media, ανέφερε πως το trade ανάμεσα σε Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ντάριο Σάριτς θα γίνει επίσημο αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Το trade Γιόνας Βαλαντσιούνας – Ντάριο Σάριτς είναι στην πορεία για να γίνει επίσημο αυτή την εβδομάδα, αφού το Ντένβερ επισημοποιήσει το trade Μάικλ Πόρτερ για τον Καμ Τζόνσον. Οι Νάγκετς πρέπει να κάνουν επίσημο το trade με το Μπρούκλιν, πριν αποκτήσουν τον Βαλαντσιούνας».

The Jonas Valančiūnas-for-Dario Šarić trade is on course to be made official this week after Denver makes Michael Porter Jr.-for-Cam Johnson official, @TheSteinLine has learned.



The Nuggets, I'm told, must make their Brooklyn trade official first before acquiring Valančiūnas. pic.twitter.com/0AVz5sVLWA