Βρήκε ένα ζωντανό πλάσμα στην έτοιμη σαλάτα που αγόρασε

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε μια οικογένεια στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ που ετοιμάζονταν για το δείπνο της την περασμένη εβδομάδα. Η Κάρλι Άλεν κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο τη στιγμή που ένας ζωντανός βάτραχος εντοπίστηκε μέσα στην έτοιμη σαλάτα που είχαν αγοράσει από κατάστημα.

«Θεέ μου, είναι στην κυριολεξία ζωντανό» φώναξαν τα μέλη της οικογένειας, αντικρίζοντας τον βάτραχο μέσα στη σαλάτα.

Η Άλεν αποφάσισε να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα όπου το αγόρασε. Όταν το έδειξε στον υπάλληλο το βίντεο, εκείνος της επέστρεψε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για τη σαλάτα.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog ???? @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019