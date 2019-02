Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο περαστικούς στη Μασσαλία

Ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο περαστικούς στην Κανεμπιέρ της Μασσαλίας, προτού να τραυματιστεί και ο ίδιος από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για να τον συλλάβουν, όπως έγινε γνωστό από πηγές της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Μια αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ζωή των δύο περαστικών δεν κινδυνεύει.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στην κεντρική αρτηρία της Μασσαλίας ο δράστης τράβηξε όπλο και εκείνοι άνοιξαν πυρ εναντίον του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

#BREAKING knife attack in #Marseille - At least 4 people have been injured. The attacker has been shot by the police pic.twitter.com/cPyAsC8mGZ

