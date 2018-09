Το tweet του Τραμπ που προκάλεσε θύελλα και «γέννησε» το hashtag #WhyIDidntReport

Θύελλα έχει προκαλέσει στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντας την Κριστίν Μπλάζι Φορντ, τη γυναίκα που κατηγορεί τον υποψήφιο για το Ανώτατο Δικαστήριο Μπρετ Κάβανο για σεξουαλική επίθεση, ότι περίμενε χρόνια για να το καταγγείλει.

Το hashtag #WhyIDidntReport («γιατί δεν το κατήγγειλα») έχει γίνει viral στις ΗΠΑ και αργά το απόγευμα ήταν πρώτο στο αμερικανικό Twitter χάρη στα χιλιάδες tweets που αναρτήθηκαν χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη- κλειδί.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 September 2018