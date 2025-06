Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Game 7 τελικών του NBA ανάμεσα στους Θάντερ και τους Πέισερς, εκεί όπου η ομάδα της Οκλαχόμα αναδείχτηκε πρωταθλήτρια του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τη στιγμή που ο Χαλιμπάρτον εφορμούσε προς το καλάθι, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας. Ο παίκτης κατάλαβε ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και έβαλε τα κλάματα, ενώ σε παρόμοια κατάσταση ήταν και ο πατέρας του που παρακολουθούσε τον αγώνα από τις κερκίδες.

Λίγο αργότερα ο πατέρας του παίκτη σημείωσε ότι ο Χαλιμπάρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου σε μια από τις πιο άσχημες στιγμές στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg