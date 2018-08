Η δραματική στιγμή που γυναίκα τραβάει νεογέννητο από σωλήνα αποχέτευσης

Ένα νεογέννητο μωρό με τυλιγμένο τον ομφάλιο λώρο γύρω από τον λαιμό του, διασώζεται από έναν σωλήνα αποχέτευσης στην περιοχή Chennai της Ινδίας.

Την ανακάλυψη έκανε ένας γαλακτοπώλης που περνούσε από την περιοχή και άκουσε το κλάμα του μωρού. Στη συνέχεια ειδοποίησε μια κάτοικο της γειτονιάς, την Geeta, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα μικρό γατάκι.

Η Geetha ακολούθησε το κλάμα του βρέφους το οποίο την οδήγησε σε μια σωλήνα νερού. Καθώς έσκυψε και κοίταξε στην αποχέτευση, ανακάλυψε ότι εκεί βρισκόταν ένα μικροσκοπικό νεογέννητο μωρό.

Αφού ξετύλιξε προσεκτικά τον ομφάλιο λώρο από τον τραυματισμένο του λαιμό, η γυναίκα καθάρισε το μωρό σε μια λεκάνη με νερό.

Όπως τόνισε σε τοπικά Μέσα: «Αντέδρασα άμεσα, ήταν αυθόρμητο. Πολλοί κάθονταν γύρω από το σημείο και κοίταζαν. Εγώ κοίταξα μέσα στην αποχέτευση και είδα μέσα το παιδί. Στενοχωρήθηκα που το είδα έτσι εγκαταλελειμμένο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος που το παράτησε, το έσπρωξε επίτηδες τόσο βαθιά για να μην φαίνεται από έξω. Δεν νομίζω ότι ένιωθε κάτι για το μωρό, γιατί ο ομφάλιος λώρος φαίνεται να ήταν τυλιγμένος γύρω από τον λαιμό του με τέτοιον τρόπο ώστε να το σκοτώσει σιγά σιγά».

Όπως αναφέρει η Mirror, το νεογέννητο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προβλήματα στην αναπνοή του.

Heaet wrenching, newbirn baby abandoned in a storm water pipe in Chennai with the umbelical cord around ita neck strangulating it. pic.twitter.com/ht6lpnRFsc

— Pramod Madhav (@madhavpramod1) 15 Αυγούστου 2018