Επιχείρηση για τη διάσωση γυναικών μέσα σε φουσκωτό μονόκερο

Μια διάσωση βγαλμένη από... παραμύθι έλαβε χώρα το Σάββατο 11/8 σε λίμνη της Μινεσότα.

Πέντε γυναίκες που είχαν επιβιβαστεί σε έναν τεράστιο φουσκωτό μονόκερο έκαναν τη βόλτα τους στην λίμνη Fish Lake, όταν ξαφνικά κόλλησαν σε ένα σημείο όπου υπήρχαν φύκια στην επιφάνεια.

Για καλή τους τύχη ένα όχημα της αστυνομίας της Κομητείας Τσισάγκο περνούσε από το σημείο και οι αστυνομικοί που αντίκρυσαν το θέαμα σταμάτησαν και ζήτησαν από τις γυναίκες άδεια για να τις φωτογραφήσουν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KMSP-TV. Τότε διαπίστωσαν ότι ο ευμεγέθης μονόκερος είχε κολλήσει στο σημείο και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις γυναίκες.

Τους πέταξαν ένα σχοινί με το οποίο τράβηξαν τον μονόκερο στην προβλήτα βάζοντας με αυτόν τον τρόπο το «happy end» που αρμόζει σε ένα παραμύθι.

«Με αρκετά γέλια και μερικές τρελές δεξιότητες διάσωσης, τραβήχτηκαν στην αποβάθρα!», έγραψε χαρακτηριστικά το γραφείο το σερίφη στο λογαριασμό που διατηρεί στο twitter δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης...

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a 🌈🦄 stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9

— Chisago Co Sheriff (@ChisagoCountySO) August 11, 2018