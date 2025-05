Eurovision 2025: Παρακολουθήστε τον μεγάλο τελικό λεπτό προς λεπτό

Ξανά πίσω μετά από τις διαφημίσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο τις Remember Monday και το "What the Hell Just Happened?". Το βρετανικό γυναικείο συγκρότημα country pop, αποτελέιται από τις Lauren Byrne, Holly-Anne Hull και Charlotte Steel οι οποίες είναι φίλες απο το μουσικό κολλέγιο