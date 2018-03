Έφυγε από τη ζωή ο φημισμένος μαέστρος Αμπρέου, ιδρυτής του El Sistema

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 78 ετών, ο φημισμένος, καταξιωμένος και πολύ αγαπητός μαέστρος Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη το El Sistema, το πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης νέων στη Βενεζουέλα, που έσωσε χιλιάδες παιδιά από το έγκλημα και την ανέχεια και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Με μόλις εννέα μουσικούς, ο εμπνευσμένος Αμπρέου ίδρυσε το 1975 το El Sistema μέσα σε ένα γκαράζ. Από εκείνο το ταπεινό ξεκίνημα, το δίκτυο επεκτάθηκε σε περισσότερες από 300 χορωδίες και ορχήστρες και βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία και την Unesco.

«Με πολλή αγάπη και αιώνια ευγνωμοσύνη στον μέντορα και πατέρα του El Sistema» έγραψε ο φημισμένος μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ στο Twitter μία φωτογραφία του με τον Αμπρέου. Ξεκίνησε κι εκείνος χάρη στο El Sistema, απέκτησε τη μουσική του παιδεία χάρη στο πρόγραμμα και σήμερα διευθύνει σήμερα τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) 24 March 2018