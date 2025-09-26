Ένας άνδρας από το Τέξας εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση για τη δολοφονία της 13 μηνών κόρης της συντρόφου του, σε ένα βασανιστικό «εξορκισμό» διάρκειας 30 ωρών. Ο Μπλέιν Μάιλαμ, 35 ετών, πέθανε την Πέμπτη το βράδυ γύρω στις 6:40 μ.μ. στο Χάντσβιλ του Τέξας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Μάιλαμ είχε τιμωρηθεί με θανατική ποινή για τη δολοφονία της μικρής Αμόρα Ρόουζ τον Δεκέμβριο του 2008 στο τροχόσπιτό του στην ανατολική πολιτεία. Το ζευγάρι υποστήριξε ότι έκανε «εξορκισμό» για να διώξει δαιμόνιο από το σώμα του παιδιού. Στην τελευταία του δήλωση, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και το ποιμαντικό έργο των φυλακών, καλώντας τους παρευρισκόμενους να δεχτούν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Οι τελευταίες λέξεις του άνδρα ήταν: «Σας αγαπώ όλους. Φέρε με σπίτι, Ιησού» και λίγο μετά έχασσε τις αισθήσεις του.

Η θανατηφόρα δόση πεντοβαρβιτάλης άρχισε να χορηγείται στις 6:19 μ.μ. Ο Μάιλαμ εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα.

Στο δικαστήριο είχαν παρουσιαστεί φρικιαστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο της Αμόρα, η οποία βρέθηκε με ανθρώπινα δαγκώματα και σημάδια τόσο σωματικής όσο και σεξουαλικής κακοποίησης. Η νεκροψία αποκάλυψε πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, στα χέρια, στα πόδια και στα πλευρά της, ενώ ο ιατροδικαστής ανέφερε πως δεν μπορούσε να προσδιορίσει συγκεκριμένη αιτία θανάτου, καθώς το παιδί είχε υποστεί πάρα πολλά θανατηφόρα τραύματα.

Ο θύτης επικαλέστηκε πνευματική αναπηρία

Ο Μάιλαμ είχε προσπαθήσει να ανατρέψει την ποινή του ισχυριζόμενος πνευματική αναπηρία, όμως τα δικαστήρια έκριναν ότι ήταν πνευματικά ικανός για εκτέλεση. Το Συμβούλιο Χαρίτων και Απονομής Αναστολών του Τέξας απέρριψε ομόφωνα το αίτημά του για χάρη.

Texas man's final words as he is executed for the 'exorcism' killing of his girlfriend's 13-month-old daughter https://t.co/4L21PbTpth — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 26, 2025

Η τότε σύντροφός του, Τζέσικα Κάρσον, καταδικάστηκε ξεχωριστά σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για συνέργεια στη δολοφονία. Και οι δύο ήταν 18 ετών την περίοδο του εγκλήματος. Ο εισαγγελέας της κομητείας Ρασκ, Μάικλ Τζίμερσον, που παρακολούθησε την εκτέλεση, δήλωσε: «Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα μπορούσε να είχε προσφέρει η Αμόρα στον κόσμο μας. Η απόδοση δικαιοσύνης για τους πιο ανυπεράσπιστους είναι μέτρο ενός πολιτισμένου λαού».

Παρόντες ήταν και συγγενείς του παιδιού, ανάμεσά τους ο παππούς της Ρίτσαρντ Μουτίνα, ο οποίος δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

Ο Μάιλαμ ήταν το πέμπτο άτομο που εκτελείται φέτος στο Τέξας, την πολιτεία με τον υψηλότερο αριθμό θανατικών εκτελέσεων στις ΗΠΑ. Συνολικά, την ίδια ημέρα εκτελέστηκε και ο Τζέφρι Ουέστ στην Αλαμπάμα, με άζωτο, για τη δολοφονία υπαλλήλου πρατηρίου το 1997. Με αυτές τις δύο εκτελέσεις, ο αριθμός των θανατικών ποινών που εκτελέστηκαν φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στις 33.