Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναθεώρησε έμμεσα τον στρατιωτικό νόμο χαλαρώνοντας τους κανονισμούς στη διέλευση των συνόρων για Ουκρανούς ηλικίας 18-22 ετών, επιτρέποντας να εγκαταλείψουν τη χώρα για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η αλλαγή αποφασίστηκε από κοινού με τη στρατιωτική διοίκηση, καθώς η απόφαση εκδόθηκε σε μια χρονική στιγμή που η Ουκρανία ξεμένει από στρατιώτες, με τον μέσο όρο ηλικίας των Ουκρανών φαντάρων να είναι τα 40 έτη.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Yulia Svyrydenko ξεκαθάρισε πως ο νέος νόμος καλύπτει και όσους Ουκρανούς έφυγαν στο εξωτερικό μετά τη ρωσική εισβολή και τότε ήταν ανήλικοι, αλλά πλέον ενήλικοι, αλλά και αυτούς που έφυγαν ως ενήλικοι με έκτακτη άδεια, με τη δικαιολογία ότι θα έμεναν λίγο καιρό, όμως δεν επέστρεψαν ποτέ.

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν τους δεσμούς τους με την Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Svyrydenko.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η νέα νομοθεσία θεσπίστηκε για να μην ξεμείνει από στρατιώτες ο ουκρανικός στρατός. Η Ουκρανία από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με την κατάσταση να εντείνεται μετά το 2010.

Σήμερα, με τον πόλεμο να είναι σε εξέλιξη βρίσκεται σε κίνδυνο το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς υπάρχουν λίγοι νέοι και ο ρυθμός γεννήσεων μειώνεται δραματικά. Τα δυτικά κράτη (ΗΠΑ, Γαλλία κτλ) πιέζουν το Κίεβο να επιστρατεύσει τους νέους, ώστε να αναπληρωθούν τα κενά στον στρατό. Από την πλευρά της η ουκρανική κυβέρνηση διαφωνεί, επειδή στην Ουκρανία επικρατεί η πεποίθηση πως «ο πόλεμος διεξάγεται για να έχουν οι νέοι ένα σπίτι να μένουν».

Με αφορμή τα παραπάνω ζητήματα, πολλοί νέοι Ουκρανοί προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα με τις προσπάθειες να εντείνονται τον τελευταίο καιρό.

Οι FT έγραψαν ότι νέοι που έχουν ενηλικιωθεί προφασίζονται ένα ταξίδι στο εξωτερικό (σπουδές, για να δουν την οικογένεια που εγκατέλειψε τη χώρα κτλ), παίρνουν μια σύντομη άδεια για να φύγουν και δεν επιστρέφουν ποτέ. Επίσης, πολλοί γονείς στέλνουν στο εξωτερικό τα αγόρια τους όσο είναι ανήλικα, καθώς με βάση τον νόμο δεν μπορεί να αποτραπεί η έξοδος από τη χώρα στους ανηλίκους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές τάξεις σχολείων -ειδικά τελειόφοιτων- να αποτελούνται στη συντριπτική πλειοψηφία ή εξολοκλήρου από γυναίκες. Με τον νέο νόμο λοιπόν, η ουκρανική κυβέρνηση πιστεύει να κάμψει τις αντιδράσεις και να κρατήσει τους νέους Ουκρανούς στη χώρα.

«Οι τάξεις με τελειόφοιτους αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από κορίτσια. Τα δύο τελευταία χρόνια τα πανεπιστήμια δεν είχαν άνδρες υποψήφιους», δήλωσε ο Oleksandr Fedienko, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού». «Αυτού του είδους η απόφαση θα βοηθήσει να παραμείνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία, ώστε να συνεισφέρουν στη δική τους χώρα και όχι σε άλλες», σημείωσε ο Ουκρανός πολιτικός.