Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Ατακάμα, την ξηρότερη έρημο του κόσμου, όπου χιόνισε.

«ΑΠΊΣΤΕΥΤΟ! Η έρημος Ατακάμα, η πιο άνυδρη στον κόσμο, είναι καλυμμένη με χιόνι», έγραψε το παρατηρητήριο ALMA, που βρίσκεται 2.900 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο X, αναρτώντας και ένα βίντεο με τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες με χιονονιφάδες.

